Festa dell’Adesione Anno Associativo 2022-23

MAZARA DEL VALLO – Giovedì 8 dicembre 2022 i soci dell’Azione Cattolica della Parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù di Mazara del Vallo hanno celebrato la Festa dell’Adesione per l’anno associativo 2022-23.

Nella giornata di festa Solenne dedicata a Maria Immacolata Concezione prima persona a dire “SI” a Dio, i soci, ragazzi, giovani e adulti tutti “Insieme l’unico modo per ricominciare”, questo il tema dell’evento, hanno partecipato alla Santa Messa e hanno rinnovato il proprio “SI” all’associazione mettendosi al servizio per un nuovo anno associativo.

Durante l’omelia Padre Giuseppe Lupo, parroco e assistente dell’associazione, ha augurato a tutti un sereno cammino e suggerito di essere umili e disponibili come lo è stato Maria quando è stata raggiunta dall’angelo Gabriele dicendo “SI” a Dio.

Nel giorno in cui si celebra la Giornata dell’adesione, il presidente nazionale dell’AC invita tutti i membri dell’Associazione a cogliere il momento attuale come una preziosa occasione di ripartenza. «Costruiamo una comunità ecclesiale che cammina con tutti e un Paese che non lascia indietro nessuno e che scommette nella forza della democrazia»