“Festa dell’Esaltazione della Santa Croce con Fra’ Stefano”

MAZARA DEL VALLO – Domenica 14 settembre 2015 Fra’ Stefano dei Frati Minori Rinnovati, al secolo Antonino Ballatore, è ritornato a predicare nella sua parrocchia. Proprio nella Parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù di Mazara del Vallo, dove è iniziata la sua vocazione, la scorsa domenica 7 settembre aveva giurato fedeltà all’ordine dei Frati Minori Rinnovati facendo la sua Professione Perpetua.

Fra’ Stefano è stato calorosamente accolto dal parroco padre Giuseppe Lupo e da tutta la comunità parrocchiale e ha partecipato alla Celebrazione Eucaristica dedicata alla Festa dell’Esaltazione della Santa Croce.

Alla celebrazione ha partecipato anche la comunità Germoglio di Speranza del movimento Fede e Luce che giovedì 18 prossimo si metterà in cammino partecipando al pellegrinaggio al Santuario della Beata Vergine Maria del Santo Rosario di Pompei organizzato in occasione dei festeggiamenti dei 50 anni del movimento.