Festa di inizio attività A.C. anno associativo 2025-26

MAZARA DEL VALLO – Si è celebrata sabato 15 Novembre 2025 presso la Parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù di Mazara del Vallo la “Festa di inizio attività” che ha dato il via alle attività del nuovo cammino associativo 2025-2026 dei gruppi dell’Azione Cattolica parrocchiale.

La festa, è stata un seguito alla festa diocesana del Ciao 2025 dal titolo “C’è spazio per te!” svoltasi lo scorso 26 ottobre nel Seminario Vescovile di Mazara del Vallo, e ha visto partecipi circa 200 persone tra ragazzi, giovani, adulti, educatori e genitori che sono stati accolti nel cortile parrocchiale dal gruppo educatori per iniziare insieme un nuovo anno che porterà i ragazzi, attraverso l’ambientazione di quest’anno che è lo “spazio”, a scoprire nuovi “educatori astronavi” che li condurranno a ricevere i sacramenti di iniziazione cristiana.

La festa è iniziata alle ore 16.00 con i saluti del Presidente dell’Azione Cattolica Parrocchiale Alberto Alagna seguiti da quelli della Responsabile A.C.R., Antonella Rubino che ha spiegato ai presenti che l’associazione è formata da ragazzi, giovani, adulti, ognuno con un proprio ruolo ma che il ruolo fondamentale lo hanno i genitori che ci affidano i propri figli e che si mettono in orbita per fare la propria parte in sostegno degli educatori.

Il cortile parrocchiale è stato trasformato in una “Stazione Spaziale”, a ricordare la Stazione Spaziale Internazionale che è il centro delle attività umane di ricerca nello spazio. Si tratta di un grande laboratorio in orbita attorno alla Terra, a circa 400 km di altitudine, che compie una rotazione continua intorno al nostro pianeta ad una velocità di circa 28.000 km orari.

Durante la festa i ragazzi hanno scoperto il loro gruppo di appartenenza e i rispettivi educatori che li accompagneranno nel loro cammino di fede.

