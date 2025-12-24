Festa di Natale 2025

MAZARA DEL VALLO – Si è svolta lunedì 22 dicembre 2025 la Festa di Natale della comunità Germoglio di Speranza dell’Associazione Fede e Luce A.P.S.-

L’incontro è iniziato con un momento di preghiera per ricordare la famiglia di Corleone della comunità “I Piccoli di Gesù” mamma Lucia e figlia Giuseppina che ci hanno lasciati in modo tragico lo scorso 6 dicembre.

Ci siamo interrogati sul “se ha senso tutto questo”, se è sufficiente quello che facciamo per le nostre famiglie con figli disabili, se riusciamo, noi amici, a supportare il peso della disperazione che portano questi genitori.

Dopo questo momento la comunità ha realizzato un piccolo presepe con

materiale riciclato dove ognuno ha posizionato una stella con scritto un desiderio che vorrebbe si realizzasse e dopo ha partecipato alla S. Messa. La festa è continuata con la condivisione della cena, lo scambio dei doni, il brindisi e gli auguri.