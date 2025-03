“Festa di San Giuseppe 2025”, Parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù

MAZARA DEL VALLO – Oggi 18 marzo 2025 alle ore 10.00 si è celebrata la benedizione dell’Altare di San Giuseppe allestito presso la Parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù di Mazara del Vallo.

L’altare, addobbato con i pani realizzati dalla comunità parrocchiale e che rappresentano la vita di San Giuseppe e della sua Sacra Famiglia, è stato benedetto dal parroco don Giuseppe Lupo alla presenza dei rappresentanti della comunità parrocchiale.

Prima della benedizione padre Giuseppe ha spiegato che i pani sono dedicati a San Giuseppe perché egli rappresenta la provvidenza e il pane è simbolo di abbondanza. Nella tradizione contadina locale fare i pani di San Giuseppe rappresentava chiedere una sorta di protezione sui raccolti e per ringraziamento il pane veniva dato in beneficenza ai poveri.

Domani 19 marzo alle ore 18.30 verrà celebrata la Santa Messa in onore a San Giuseppe e a tutti i papà.

Con l’occasione padre Giuseppe ricorda alla comunità e alla cittadinanza che giorno 25 marzo p.v. Solennità dell’Annunciazione del Signore ci sarà alle ore 18.30 la Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta dal vescovo mons. Angelo Giurdanella per festeggiare il 60° Anniversario della erezione a Parrocchia.