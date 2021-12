“Festa d’Inverno” il programma di manifestazioni natalizie a Partanna

PARTANNA – Si chiama “Festa d’Inverno” il programma di manifestazioni natalizie e di fine anno, che continuerà anche fino alla metà del mese di gennaio 2022, organizzato dall’Amministrazione Comunale di Partanna con la collaborazione delle associazioni cittadine.

Si tratta di un Natale sobrio ma con momenti importanti quale auspicio di una graduale ripartenza.

Le iniziative hanno preso il via il 16 e il 17 dicembre con gli Zampognari per le vie della città e proseguiranno oggi, domani, lunedì, martedì e mercoledì, sempre alle ore 17, con la sfilata degli Zampognari per le vie del centro. Il 22 dicembre alle ore 8.30 è in programma un’iniziativa per gli alunni delle scuole dal tema: “Un Natale da favola” la freccia azzurra di Gianni Rodari, Letture nelle scuole – Ass. OliverLab a cura della Consulta Giovanile del Comune di Partanna Plessi scolastici scuola primaria e alle ore 16.30 Laboratori natalizi a cura dell’Interact e Rotaract Partanna alle Scuderie Castello Grifeo.

In programma ancora animazione itinerante natalizia, uno spettacolo musicale itinerante con la Dixieland Band per le vie della città, la presentazione del calendario 2022 Talenti “fuori dal comune”, a cura dell’associazione Partanna ‘mpinta a mala banna’, il Concerto di Natale “SOMNIUM DANTIS” del Corpo Musicale e culturale V. Bellini di Partanna diretto dal Maestro Rosario Rosa e ancora tre presentazioni di libri alle Scuderie del Castello Grifeo e, infine, il 17 gennaio alle ore 21, “Face to Face con il Gen Rosso”, momento di incontro tra canzoni, esperienze e riflessioni al Santuario Madonna della Libera.

“Un programma variegato e ricco di momenti dedicati all’intera comunità – dice il sindaco, Nicolò Catania – con riguardo ai più piccoli, ai giovani, ai lettori. Un Natale che ci auguriamo sia il più sereno possibile e sicuro, sempre nel rispetto delle normative anti Covid vigenti”.

In allegato la locandina contenente il programma con tutte le iniziative.

manifestazioni a Partanna