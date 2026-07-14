Festino e periferie, Caronia: “La devozione unisce noi palermitani. Ripartiamo dalle periferie per dare una speranza a questa città”

PALERMO – “Il Festino di Santa Rosalia non è solo il cuore della tradizione palermitana, ma rappresenta la massima espressione di un’identità collettiva di Noi palermitani, che unisce il centro e tutte le periferie della nostra città. Questa straordinaria partecipazione corale ci ricorda l’importanza di valorizzare ogni singolo quartiere attraverso un reale decentramento amministrativo, che veda nei consiglieri di circoscrizione la fondamentale cinghia di trasmissione tra i bisogni del territorio e chi fa politica a livello regionale e comunale”. Lo dice Marianna Caronia, deputato regionale di Noi Moderati, che interviene sul ruolo e l’importanza delle circoscrizioni comunali.

Caronia sottolinea come l’ascolto delle istanze territoriali debba seguire canali strutturati, proprio come la cura che la Santuzza riserva a ogni angolo della città. “Continuerò a battermi per dare risposte concrete a quei palermitani che ogni giorno devono fare i conti con inefficienza, emarginazione e abbandono dei quartieri periferici, che meritano invece attenzione e ascolto anche da parte della futura classe politica che governerà questa città”.