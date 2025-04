Festival Borghi dei Tesori – 3/4 maggio – 10/11 maggio

PALERMO – Si potrà assistere al restauro di un libro centenario e scoprire la perfezione delle icone su fondo oro e un antico quartiere rinato nell’arte; e come per magia una ragazza nel sontuoso costume arbëreshë apparirà sulla parete di un palazzo; si visiterà in anteprima la collezione archeologica di un nuovo museo civico, ci si potrà perdere tra vicoli arabi, scoprire un’antica abbazia basiliana, partecipare ad un laboratorio di dolci, scendere in una grotta con gli speleologi, camminare tra i fiori di mango … e tanto, tantissimo altro. Questi i borghi del prossimo weekend (sabato 3 e domenica 4 maggio), si parte da due borghi arbëreshë, Mezzojuso con le sue chiese di rito ortodosso e Contessa Entellina dove è nato un nuovo murale dedicato all’anima tradizionale del borgo; sempre nel Palermitano, si gusta la “pasta all’antica” e si prepara la scacciata a Montelepre e si attraversano i campi di mango in fiore a Balestrate, guardando al Trapanese dove Custonaci ritorna nelle sue grotte e Calatafimi Segesta riapre le porte dell’antico eremo. A Sambuca (AG) ci si perde tra i vicoli dell’antica Zabut; nel cuore antico dell’Isola, nel Nisseno Sutera prepara focacce tradizionali e Delia presenta in anteprima con il curatore Paolo Busub, il nuovo museo civico che copre tremila anni di storia. In Sicilia orientale, ci si muove tra antichi palazzi e monasteri basiliani a Frazzanò, tra i vicoli arabi di San Piero Patti, nel Messinese, e si raggiunge il minuscolo cuore de ‘u cuozzu e il museo dell’emigrazione iblea a Giarratana.

Sabato 10 e domenica 11 maggio si passeranno il testimone gli ultimi 23 borghi: Alessandria della Rocca, Alcara Li Fusi, Bisacquino, Bivona, Burgio, Caltabellotta, Camporeale, Centuripe, Chiusa Sclafani, Ciminna, Gangi, Geraci Siculo, Giuliana, Isnello, Mirto, Petralia Soprana, Piedimonte Etneo, Piana degli Albanesi, San Mauro Castelverde, Sant’Angelo Muxaro, Santo Stefano Quisquina, Siculiana, Valledolmo.

Borghi dei Tesori Fest è smart e digitale, con un unico coupon valido per le visite in tutti i luoghi – esperienze e passeggiate hanno un coupon dedicato – che apriranno le porte. Come nel Festival delle città, un coupon da 18 euro varrà per 10 visite, un coupon da 10 euro per 4 visite; meglio prenotare, soprattutto per le degustazioni. I coupon saranno disponibili sulla piattaforma delle Vie dei Tesori e negli infopoint in ciascun borgo. Schede di luoghi, esperienze e passeggiate nei borghi su www.leviedeitesori.com, dove si potrà trovare anche il calendario degli itinerari in bus.