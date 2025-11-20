Festival del Cinema di Cefalù: Lucia Goracci è la Giornalista della Pace 2025

CEFALU’ – Il Festival del Cinema di Cefalù annuncia che Lucia Goracci è la Giornalista della Pace 2025, un riconoscimento attribuito ogni anno a una voce del giornalismo capace di illuminare con coraggio, chiarezza e responsabilità i luoghi più oscuri dei conflitti contemporanei.

Il Festival del Cinema di Cefalù conferisce il Premio “Giornalista della Pace 2025” a Lucia Goracci per il coraggio con cui, da oltre vent’anni, attraversa i confini più fragili del mondo scegliendo sempre di stare dove la verità è più difficile da raccontare. La sua voce, riconoscibile per rigore, lucidità e profonda umanità, ha saputo trasformare la cronaca dei conflitti in una testimonianza civile capace di restituire dignità ai popoli feriti dalla guerra.

Dalla caduta di Kabul alle macerie di Haiti, dalle trincee siriane alle tensioni del Medio Oriente, Lucia Goracci ha raccontato la storia contemporanea dal cuore degli eventi, spesso a rischio della propria incolumità, portando agli occhi dell’opinione pubblica ciò che molti non possono o non vogliono vedere. Nelle sue corrispondenze la pace non è mai una parola astratta, ma il volto concreto delle vittime, l’infanzia strappata, la vita quotidiana dei civili che resistono all’ingiustizia.

Per l’integrità con cui difende il diritto dei cittadini a essere informati, per la sua capacità di dare voce a chi non ne ha, per la coerenza professionale mantenuta anche nei momenti più duri e per il contributo decisivo alla costruzione di una coscienza collettiva consapevole delle tragedie e delle speranze del nostro tempo, il Festival del Cinema di Cefalù le attribuisce il titolo di Giornalista della Pace 2025.