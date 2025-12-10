Festività natalizie, pianificazione dei servizi di vigilanza del territorio

TRAPANI – Si è tenuta in data odierna (10 dicembre), presso questo Palazzo del Governo, una riunione convocata dal Prefetto Daniela Lupo, alla quale hanno partecipato i vertici provinciali delle Forze di polizia e i rappresentanti della Amministrazioni Comunali, per esaminare gli aspetti connessi alla sicurezza in vista delle prossime festività natalizie e di fine anno.

In adesione alle indicazioni del Ministro dell’Interno, in considerazione dell’approssimarsi della festività natalizie e del Capodanno, è stato condiviso un rafforzamento dei livelli di vigilanza con particolare riguardo ai punti in cui sarà più alta la concentrazione di persone, ai luoghi di culto in cui si svolgono le celebrazioni religiose, ai concerti e agli eventi in programma per il prossimo Capodanno, nonché un’intensificazione dei controlli sull’intero territorio provinciale.

Al riguardo, sono stati rafforzati i servizi di prevenzione e controllo delle Forze dell’Ordine a tutela della sicurezza e della incolumità pubblica, anche con l’ausilio dei reparti speciali delle Forze dell’Ordine e delle Polizie locali. È stata altresì potenziata l’attività di prevenzione e contrasto a ogni forma di abusivismo commerciale e di contraffazione, che, oltre a costituire fonti di arricchimento per la criminalità, rappresentano elemento di turbativa all’economia legale.

I servizi, declinati con ordinanze del questore, saranno garantiti anche con l’impiego di pattuglie appiedate e del personale dell’Esercito impegnato nell’operazione Strade Sicure, con l’obiettivo prioritario di scongiurare eventuali fenomeni di illegalità diffusa, con particolare attenzione ai siti ove possano verificarsi fenomeni di mala movida o comunque assembramenti.

Nel corso dei servizi di prevenzione generale e nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio, l’Arma dei Carabinieri metterà, inoltre, a disposizione una stazione mobile che sosterà nelle piazze centrali dei Comuni del trapanese, alla quale i cittadini potranno rivolgersi anche, eventualmente, per presentare denunce o segnalare condotte illecite.

È stata richiamata l’attenzione sul potenziamento delle attività di controllo del territorio, per la gestione dei possibili incrementi dei flussi di traffico e per un attento monitoraggio in ordine alla guida in stato di ebbrezza o sotto uso di sostanze psicotrope. Particolare attenzione è stata destinata ai servizi di vigilanza e sicurezza lungo le arterie stradali e autostradali, soprattutto nelle giornate festive e nelle fasce orarie e lungo le tratte considerate a maggiore rischio.

Per i Comuni di maggiori dimensioni o a vocazione turistica si è concordato di potenziare il modello “flessibile” già sperimentato in precedenza, ritenuto adeguato alla circostanza.

L’incremento dei servizi di controllo del territorio e le mirate attività di prevenzione sono finalizzati ad implementare il senso di sicurezza collettivo e a garantire, sotto il profilo della safety e della security, il sereno godimento delle festività.

Nell’occasione, i Sindaci sono stati sensibilizzati a disporre, con il concorso delle Polizie Locali, quanto necessario per garantire in sicurezza la fruibilità degli eventi e delle manifestazioni, prevenire e contrastare la concorrenza sleale determinata da fenomeni di abusivismo commerciale, anche con riferimento alle attività di contraffazione, e ad artifici pirotecnici di provenienza illegale, al fine di sanzionare le attività abusive nonché la cessione di prodotti non a norma, che saranno soggetti a sequestro.