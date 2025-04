Festività pasquali – rafforzamento misure di controllo del territorio

TRAPANI – Nella mattinata odierna (8 aprile), il Prefetto Daniela Lupo ha presieduto una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Con i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine è stato affrontato, nella prima parte della riunione, il tema della sicurezza nei luoghi interessati dalla cosiddetta movida. A tal riguardo, è stata ascoltata una delegazione del comitato civico del Centro Storico del Capoluogo unitamente a rappresentanti dell’Amministrazione comunale di Trapani.

Sempre nella prima parte dell’incontro hanno partecipato i Comandanti delle Capitanerie di Porto di Trapani e Mazara del Vallo, sul tema dell’intensificazione dei controlli a mare in vista della stagione estiva per la sicurezza della balneazione e della navigazione da diporto.

Nella seconda parte della riunione, sono state definite le misure di sicurezza atte a garantire il sereno svolgimento delle festività pasquali e dei successivi ponti del 25 aprile e del 1° maggio.

A questa fase hanno preso parte, oltre ai Vertici delle forze di polizia, i rappresentanti del Libero Consorzio Comunale di Trapani, dei Comuni, dei Vigili del Fuoco, di ANAS S.p.A., delle Ferrovie dello Stato dell’ASP, del servizio 118 e della Protezione Civile.

Il Comitato, alla luce delle direttive ministeriali, ha pianificato i servizi di sicurezza e rafforzato ulteriormente le misure già in atto. L’attività di controllo del territorio vedrà coinvolte la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di finanza e le Polizie locali e sarà rivolta soprattutto ai siti a maggiore vocazione commerciale e turistica, nonché ai luoghi di ritrovo giovanile.

È stata evidenziata la necessità del concorso e della massima collaborazione delle Polizie locali, soprattutto per la gestione della viabilità e per l’attività di prevenzione di sinistri stradali, nell’ottica del più razionale impiego del complesso delle forze di polizia. In tal senso, il Prefetto ha sollecitato i signori Sindaci ad impiegare un maggior numero di risorse e a segnalare eventuali criticità connesse ai cantieri che insistono sui territori comunali di competenza.

Grande attenzione sarà prestata alle manifestazioni religiose che, in occasione delle festività, vengono svolte in molti centri del trapanese e che, tradizionalmente, comportano un notevole afflusso di persone.

Al termine della riunione, il Prefetto ha sottolineato l’importanza di assicurare l’attività di previsione e prevenzione degli incendi boschivi e di procedere all’aggiornamento del catasto comunale delle aree percorse dal fuoco, particolarmente in vista delle criticità meteorologiche del periodo estivo. Al riguardo, il Prefetto ha chiesto di riservare particolare attenzione alle infrastrutture e agli insediamenti turistici limitrofi alle aree boscate, ovvero suscettibili di innesco, nonché ai siti di particolare interesse paesaggistico, archeologico e culturale, caratterizzati da significativi flussi turistici.