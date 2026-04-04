Festività pasquali, riunioni del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e del COV per misure e coordinamento

TRAPANI – Nella giornata di ieri 3 aprile, il Prefetto di Trapani Daniela Lupo ha presieduto una nuova riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocata per perfezionare le mirate strategie operative già definite in vista del Venerdì Santo e delle imminenti festività pasquali, che – come di consueto – fanno registrare un sensibile incremento degli spostamenti e una consistente presenza di persone in luoghi pubblici e aperti al pubblico per la partecipazione a eventi e cerimonie religiose.

All’incontro hanno partecipato, oltre ai vertici provinciali delle Forze di polizia, anche il Sindaco e il Comandante della Polizia Municipale del Comune di Trapani, i Comandanti delle Capitanerie di Porto di Trapani e Mazara del Vallo, il Dirigente della Protezione Civile, i rappresentanti del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, dell’Ufficio di Polizia di Frontiera Marittima ed Aerea, dell’Azienda Sanitaria Provinciale, dell’Anas e dell’Unione delle Maestranze.

Nell’occasione, il Prefetto ha dato il benvenuto augurando buon lavoro al nuovo Questore di Trapani, dott. Egidio Di Giannantonio.

Con il nuovo Questore, sono state passate in rassegna le misure di safety e security già definite in sede di C.P.O.S.P e articolate operativamente nelle riunioni tecniche in Questura, in vista della Processione dei Misteri che si svolgerà lungo le vie del centro storico cittadino e delle imminenti festività pasquali, a partire dalle ore 14,00 odierne, con il consueto sensibile incremento degli spostamenti e una consistente presenza di persone in luoghi pubblici ed aperti al pubblico, Con l’occasione, sono state brevemente ribaditi gli inviti ai vertici delle Forze di polizia ad intensificare i servizi di prevenzione e controllo del territorio a carattere generale, con specifico riferimento ai siti a maggiore vocazione turistica e ai luoghi ove si svolgeranno manifestazioni religiose.

Analoghe raccomandazioni sono state ricordate ai rappresentanti delle Specialità delle Forze di polizia e dell’Anas ai fini del rafforzamento delle misure di vigilanza presso i porti e gli aeroporti e lungo le arterie stradali.

A margine della riunione del Comitato, si è svolto, sempre in Prefettura, un incontro del Comitato Operativo per la Viabilità (COV), durante il quale è stata effettuata una sintesi congiunta dello stato della viabilità provinciale, in previsione dell’incremento dei flussi di traffico previsto nei prossimi giorni.

È stata preliminarmente richiamata l’attenzione sul comunicato del Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità, in cui si evidenzia che in occasione delle prossime festività pasquali del 5 e 6 aprile 2026 si prevede un significativo incremento dei flussi di traffico lungo l’intera rete viaria nazionale, sia per gli spostamenti di breve raggio sia per quelli di medio-lunga percorrenza, che potrà essere influenzato dalle condizioni meteorologiche.

I movimenti tenderanno a intensificarsi particolarmente dal pomeriggio di giovedì 2 aprile e nelle mattinate di venerdì 3 e sabato 4 aprile. Per la giornata di domenica 5 aprile si prevede traffico localmente intenso per l’intera giornata. Lunedì 6 aprile sarà caratterizzato dai tradizionali spostamenti per le gite fuori porta, con traffico molto intenso a partire dal pomeriggio e nelle ore serali, in concomitanza con i primi rientri che potranno interessare anche la mattinata di martedì 7 aprile.

Nel corso dei lavori, gli Enti proprietari e gestori hanno comunicato la presenza di alcuni cantieri lungo strade della rete di competenza che, tuttavia, non presentano particolari profili di attenzione né risultano impattare sulla fluidità della circolazione nei giorni di festa.

Sono stati oggetto di dettagliato esame tutti i cantieri attualmente attivi lungo le strade statali e provinciali, con specificazione delle località e delle direzioni interessate.

Gli Enti gestori delle strade hanno assicurato la massima attenzione, in modo da garantire la maggiore sicurezza e le migliori condizioni di circolazione. In particolare, è stato effettuato un attento monitoraggio delle infrastrutture a seguito delle avverse condizioni meteo dei giorni scorsi.

Nel corso della riunione si è proceduto alla disamina dei piani di viabilità alternativi nelle aree a maggiore vocazione turistica, ai fini dell’adozione di ogni strategia operativa volta a contenere l’incidentalità e garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione nei periodi di maggiore mobilità.

Conformemente a quanto riportato nel comunicato di Viabilità Italia, Polizia Stradale ed Arma dei Carabinieri incrementeranno il numero delle pattuglie che, nelle giornate maggiormente interessate dagli spostamenti, vigileranno lungo la viabilità autostradale ed extraurbana principale. In particolare, sarà intensificata l’attività di controllo lungo gli itinerari di collegamento con le destinazioni di interesse turistico, con utilizzo sistematico, anche nelle ore notturne, di etilometri e precursori.

Con riferimento alle aree tradizionalmente interessate da significativi flussi turistici e di fedeli per le cerimonie religiose, sono stati confermati specifici dispositivi di vigilanza e gestione della viabilità, al fine di garantire la continuità dei servizi, la reperibilità tecnica e la sicurezza della circolazione. Per quanto attiene i Vigili del Fuoco, è stata assicurata la piena operatività anche delle sedi distaccate del Comando, isole comprese.

È gradita l’occasione per augurare serene festività pasquali alla cittadinanza e agli ospiti.