FI Giovani: Leoni nomina Fabrizio Tantillo nuovo Segretario regionale dei giovani in Sicilia

PALERMO – Fabrizio Tantillo è il nuovo Segretario Regionale dei giovani di Forza Italia in Sicilia. La nomina è arrivata dal Segretario Nazionale del movimento giovanile, Simone Leoni. Avvocato trentenne di Palermo, Tantillo, che ricopre il ruolo di responsabile organizzativo del partito nell’Isola, prende il posto di Antonio Montemagno, che ha guidato il gruppo dal 2023.

“Ringrazio Simone Leoni – ha dichiarato Tantillo – per la fiducia. Questa nomina rappresenta per me un impegno quotidiano. Simone ha già dimostrato in queste prime settimane di lavoro passione, competenza e determinazione nel rappresentare i valori che ci uniscono: libertà, giustizia, partecipazione, atlantismo”.

Secondo Tantillo, “Forza Italia in Sicilia sta mostrando particolare attenzione verso i giovani. Dal Coordinatore Regionale Marcello Caruso, alla Deputazione tutta e agli amministratori locali, c’è una reale apertura al coinvolgimento delle nuove generazioni. Il partito sta creando opportunità concrete, favorendo la crescita di una nuova classe dirigente che già si esprime in tanti amministratori locali e in alcuni dei deputati più giovani dell’Ars”.

Un apprezzamento particolare è rivolto anche al presidente della Regione, Renato Schifani: “Con la sua guida, Forza Italia è tornata ad essere il primo partito in Sicilia. Ha saputo unire visione politica e concretezza amministrativa, riaccendendo nei giovani l’interesse per la politica come strumento di servizio alla comunità”.

Infine, uno sguardo al futuro: “Forza Italia giovani può giocare un ruolo importante. Con idee, passione e ascolto, possiamo contribuire a una Sicilia più libera, giusta e partecipe”.