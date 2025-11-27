Fiamma Olimpica in provincia di Trapani. 15 dicembre, i Tedofori a Trapani, Marsala, Mazara e Castelvetrano

TRAPANI – MARSALA – MAZARA – CASTELVETRANO – Il viaggio della fiamma olimpica verso Milano-Cortina 2026 attraverserà anche la provincia di Trapani con la staffetta dei tedofori che, il 15 dicembre prossimo, percorrerà le strade del capoluogo e quelle di Mazara del Vallo, Marsala e Castelvetrano. In vista dell’atteso e significativo evento, lo scorso 21 novembre, si è svolta in Prefettura una riunione cui ha partecipato, in videocollegamento, anche il Security Manager del convoglio incaricato di portare il fuoco di Olimpia alla cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali, in programma il prossimo 6 febbraio.

Nel corso dell’incontro, sono stati illustrati il modello organizzativo dell’evento, la composizione del convoglio che accompagnerà la corsa dei tedofori, le relative tempistiche e le connesse esigenze di viabilità e sicurezza a tutela del regolare svolgimento della manifestazione e dell’incolumità di coloro che vi parteciperanno. Oltre al Prefetto Daniela Lupo ed al Security Manager del Viaggio della Fiamma Olimpica, sono intervenuti, fra gli altri, il Questore Giuseppe Felice Peritore, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Mauro Carrozzo, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Costantino La Vecchia e i Sindaci e i Comandanti delle Polizie Municipali di tutti i comuni interessati dal passaggio del convoglio.

In Questura si terranno, nei prossimi giorni, tavoli tecnici per l’approfondimento degli aspetti di dettaglio operativo e la predisposizione dei relativi servizi.