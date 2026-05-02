FiberCop, Stella al merito del Lavoro alle trapanesi Patrizia Galia e Antonella Fontana

TRAPANI – Le trapanesi Patrizia Galia e Antonella Fontana, lavoratrici della FiberCop S.p.A., sono state insignite per decreto del Presidente della Repubblica, della “Stella al Merito del Lavoro”, acquisendo il titolo di Maestre del Lavoro.

“Accolgo con grande soddisfazione la notizia di questo prestigioso riconoscimento attribuito a Patrizia e Antonella — afferma Francesco Silvano, responsabile del dipartimento Telecomunicazioni UIL FPC Trapani -. Questo importante traguardo rappresenta motivo di orgoglio non soltanto per le dirette interessate, ma anche per l’intero territorio trapanese e per tutte le realtà lavorative che si riconoscono nei principi di serietà, responsabilità e qualità del lavoro. Alle amiche e colleghe rivolgo, a nome personale e dell’Organizzazione Sindacale che ho l’onore di rappresentare, le più vive congratulazioni e i più sinceri auguri, a testimonianza del valore del loro contributo umano e professionale. Si tratta – conclude – di un’onorificenza, di altissimo valore simbolico e istituzionale, premia non solo le competenze tecniche e il lungo percorso lavorativo delle insignite, ma anche l’impegno costante, la dedizione e i valori di integrità morale che hanno saputo esprimere nel corso della loro carriera nel settore delle telecomunicazioni”.

Nella foto da sn verso destra Patrizia Galia, Luisella Lionti (segr. Gen. UIL Sicilia), Antonella Fontana