Fidapa Bpw Italy sez. Partanna: “8 marzo tutti i giorni: Rispetto per le donne e basta abusi!”

PARTANNA – La Fidapa BPW Italy Sez. di Partanna quest’anno ha voluto celebrare la giornata dell’8 marzo esponendo un banner con il seguente messaggio: 8 MARZO TUTTI I GIORNI: RISPETTO PER LE DONNE E BASTA ABUSI!

In un momento storico in cui si è costretti a rimanere distanti per rispettare la normativa anti covid, la nostra sezione, ha voluto unire idealmente uomini e donne in questa giornata.

“L’emergenza sanitaria – ha dichiarato la Presidente avv. Mimma Amari – così come accaduto lo scorso anno non ci ha permesso di organizzare manifestazioni in presenza, tuttavia vogliamo rimanere attenti ai temi del mondo femminile, oggi più che mai la parola RISPETTO nei confronti della donna assume un significato importante, il rispetto verso la donna in famiglia ma anche nella società civile e in campo lavorativo.

Il Banner, realizzato con il patrocinio del Comune di Partanna e la collaborazione dell’Assessore di Partanna Noemi Maggio, sarà esposto dal 5 al 13 marzo in via Vittorio Emanuele tra la casa Comunale e il B&B di Nino Marrone, che si ringrazia per la disponibilità.



(Foto di gruppo scattata prima dell’entrata in vigore della normativa anti-Covid)