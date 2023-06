FIDAPA: Passeggiata domenicale

PARTANNA – Riuscitissima l’uscita a Torre Biggini organizzata ieri domenica 11 giugno. Moltissimi i visitatori che si sono recati presso l’agriturismo San Martino dove hanno potuto assaporare varie specialità tipiche del nostro territorio: il miele Valle del Belice dell’azienda Agr. Nastasi, l’olio e le olive prodotti dall’Agriturismo Duca di San Martino, i formaggi dell’Azienda Oro Bianco di Gero Teri, i vini “Siduri” dell’azienda Agricola Terre Scure. Si ringraziano per la loro disponibilità.

Dopo questo primo momento di accoglienza i partecipanti, tra cui molti giovani e bambini, hanno sfidato i chilometri di tragitto e il caldo di una splendida giornata di sole per arrivare ad ammirare la torre di contrada Biggini, soffermandosi sulla bellezza di questo monumento. “Il nostro ringraziamento – affermano i rappresentanti della Fidapa – va al proprietario del terreno Nino Lombardo per averci dato quest’opportunità. Il bene, è sotto agli occhi di tutti, necessita di un intervento di restauro e di messa in sicurezza. La situazione è stata sollevata dai presenti, e si auspica in un intervento delle autorità preposte per preservare una risorsa turistica così preziosa. Durante il percorso la nostra attenzione è stata richiamata più volte dallo spettacolo che la natura ci ha riservato, la vivacità dei colori delle piante e delle farfalle presenti intorno a noi”. La passeggiata è proseguita alla volta della tomba del Bicchiere Campaniforme.

La sicurezza dei trekkinisti è stata assicurata dai volontari della Misericordia, pronti ad intervenire qualora ci fosse stata la necessità. “Un ringraziamento particolare a Maurizio Marchese, guida impeccabile, a tutte le Associazioni che hanno collaborato alla buona riuscita della giornata, ma soprattutto alle persone che hanno deciso di esserci e di trascorrere questo momento insieme”.

Foto di Andrea Nastasi.