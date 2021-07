Fidimed assume neolaureati con apprendistato di alta formazione

PALERMO – Il Rettore dell’Università di Palermo, Fabrizio Micari, e l’A.d. di

Fidimed, Fabio Montesano – alla presenza di Serena Schillirò della

divisione Transizione scuola-lavoro di Anpal Servizi Sicilia, e del

prof. Enzo Scannella – hanno firmato un protocollo che attiva uno

strumento di politica attiva del lavoro finora poco utilizzato:

l’apprendistato di terzo livello per l’Alta formazione e la ricerca.

Completata la selezione, Fidimed assumerà due neolaureati – che

diventeranno quattro entro sei mesi – con contratto di apprendistato

triennale che usufruirà di uno sgravio contributivo e che prevede la

possibilità di proroga di un anno per completare il progetto di

ricerca. Al termine Fidimed potrà confermare il contratto a tempo

indeterminato.

“Il nostro Ateneo, sensibile all’inserimento occupazionale dei suoi

laureati, è impegnato in prima linea in politiche attive del lavoro

mediante attività e servizi forniti dal suo ufficio Placement – ha

dichiarato Fabrizio Micari, Rettore dell’Università di Palermo – .

Infatti, negli ultimi anni il trend di occupazione dei laureati UniPa

è in forte crescita, anche grazie alle azioni intraprese da questa

governance e all’impegno di tutti gli attori in campo. La firma del

protocollo tra UniPa e Fidimed dimostra quanto sia fondamentale la

sinergia di intenti e il dialogo con gli stakeholder per lo sviluppo

del territorio”.