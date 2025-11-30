“Fields of shattered glory”: Il debutto dei Silver Sublimation

ROMA – I Silver Sublimation, una band del trapanese, fanno il loro ingresso nel panorama musicale con l’album “Fields of shattered glory”. Questo lavoro rappresenta un’odissea sonora che affronta i temi della rinascita e della trasformazione. La formazione, composta da Steginar Starforge (voce e tastiere), White Mason (chitarra), Phoenix Ash (batteria e voce) e Charles Clements (chitarra e basso), si unisce per dar vita a un progetto ricco di intensità e profondità.

L’album, che include dieci tracce, narra il viaggio di un artista che si rialza dalle proprie ceneri, convertendo il dolore e i ricordi in una potente energia creativa. Tra i brani più significativi si trovano “The Storm of Our Sound”, “The Door That Stayed Open”, “The Guitar, My Nirvana”, e “Wings of Rebirth” Ogni canzone rappresenta un capitolo di questa storia, oscillando tra tempeste sonore e momenti di introspezione, fino a raggiungere la liberazione personale.

Con un mix di chitarre ardenti e atmosfere oniriche, “Fields of shattered glory” offre un’esperienza che va oltre il semplice intrattenimento, invitando gli ascoltatori a riflettere sulle proprie emozioni e a connettersi con la propria umanità.

L’album è già disponibile su Spotify e altre piattaforme musicali, mentre il CD della band uscirà a breve.

Stefano Caruso