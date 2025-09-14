Fiera del Bestiame: Ultimati i lavori per la realizzazione delle tettoie a protezione dei recinti destinati alla vendita degli animali

PARTANNA – “Finalmente dopo alcuni mesi, con grande soddisfazione, sono stati ultimati i lavori per la realizzazione delle tettoie a protezione dei recinti destinati alla vendita degli animali”, evidenzia oggi (14 settembre) in occasione dell’apertura di settembre della Mostra Mercato del Bestiame della Valle del Belice, l’assessore alle Fiere del Comune di Partanna Filippo Triolo che continua: “Un intervento atteso da tempo e frutto di un lavoro condiviso tra amministrazione, tecnici, allevatori e realtà del territorio.

La nostra fiera, da sempre punto di riferimento per l’allevamento e la zootecnia, meritava strutture più moderne, funzionali e sicure. Le nuove tettoie rispondono proprio a questa esigenza: garantire riparo e protezione sia agli animali che agli operatori, migliorando le condizioni di lavoro e il benessere degli animali durante tutta la durata della manifestazione”.