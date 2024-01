Finale del Torneo di Palla rilanciata all’I.C. Lombardo Radice – Pappalardo

CASTELVETRANO – Nell’ambito delle attività di approfondimento di pratica sportiva e di continuità per l’a.s.2023/24, si è svolto il giorno 24 gennaio 2024 nella palestra del plesso V. Pappalardo la fase finale del tradizionale torneo di Palla rilanciata tra le V classi qualificatesi nei tornei interni dei diversi istituti di Scuola Primaria della città.

Le classi partecipanti alla finale sono state: V sez.A Plesso Verga dell’I.C. L. Radice-Pappalardo, V sez.E Plesso R. Settimo della D.D. Di Matteo e V sez. A Plesso Nino Atria dell’I.C. Capuana-Pardo.

L’idea del torneo delle classi V delle Scuole Primarie nasce dalla convinzione, sempre più consolidata nell’I.C. Lombardo Radice- Pappalardo, che lo sport vissuto dai ragazzi come gioco, costituisce un modo per socializzare, per imparare ad ascoltare, ad osservare le regole e ad avere rispetto di sè e dell’altro e per alcuni ragazzi, i più fragili, i più introversi, anche la possibilità di esprimersi in una lingua “diversa” che consente di comunicare con la realtà circostante.

Il gioco sportivo in particolare va visto nell’ottica dell’impegno, della voglia di mettersi alla prova e di superare i propri limiti per realizzare i propri obiettivi; ed è proprio per questo che da circa due decenni l’intuizione di alcune docenti del plesso Pappalardo ha dato vita ad una buona pratica ed un punto di riferimento annuale per tutti i bambini della Scuola primaria.

Al termine della fase finale del torneo che è stata caratterizzata dalla correttezza e dal fair play, ma anche da una sana competizione, la squadra che si è aggiudicata il primo posto è stata la V sez.A del plesso Verga, seguita dalla V sez.E del Plesso R. Settimo e dalla V sez.A del plesso Nino Atria.

Il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Maria Rosa Barone, dopo aver ricordato i valori del progetto ed aver manifestato la soddisfazione dell’intera comunità scolastica per la presenza dei genitori, segno di gradimento dell’attività e di conferma della sua validità, ha rivolto il suo ringraziamento non solo alle squadre finaliste, ma anche a tutti i ragazzi che hanno partecipato alle fasi interne ad ogni Istituto, alle Dirigenti ed ai docenti formatori di tutte le scuole partecipanti ed ai docenti referenti Francesca Centonze e Francesca Savaglio ideatori del gioco, perché hanno correttamente interpretato e sottolineato, con la propria attività, il ruolo determinante dello sport per la crescita sana e corretta della persona, soprattutto in questa delicata fase della crescita dei bambini ed ha invitato tutti a dedicare parte della propria giornata ad una pratica sportiva, di qualunque genere, a dimostrazione di aver compreso i valori del torneo e di saperli tradurre in buona pratica quotidiana.

Nella fase di consegna delle coppe alle squadre l’entusiasmo di tutti i bambini e dei genitori ha rappresentato il giusto suggello ad una bellissima pagina di sport scritta all’I.C. Lombardo Radice- Pappalardo, che ancora una volta incoraggia lo sport per le sue caratteristiche proponendo un modello di comportamento universale, che può fungere da modello dei modelli ed è esportabile ad altri contesti delle relazioni tra gli uomini e le donne; non a caso l’educazione fisica a scuole costituisce uno degli strumenti più efficaci non solo per migliorare la forma fisica e la salute degli alunni, ma al tempo stesso ha ripercussioni positive per tutta la vita.