Finale di Pollina, il nuovo “Giardino del sole”, un importante tassello per lo sviluppo del turismo balneare della Costa d’Oro

FINALE DI POLLINA – Si chiamerà “Giardino del sole” e promette di essere uno dei più affascinanti balconi a mare sulla costa settentrionale della Sicilia, un parco naturale illuminato anche la sera, dove ci si può sedere e contemplare il mare.

Si trova a Finale di Pollina, a pochi chilometri da Cefalù, in uno squarcio panoramico riqualificato e pronto a mettere in scena suggestive albe ed incantevoli tramonti. L’area, strappata al degrado, è stata finanziata grazie all’intervento del Flag/Gac Golfo di Termini Imerese “La Costa d’Oro” che ha completato il solarium a mare con finalità turistica in località Marina. Il progetto, sul Lungomare Marco Polo, ospiterà cinquanta punti ombra, un bar, docce al coperto, cabine e servizi igienici e, soprattutto, consentirà l’acceso al mare in un tratto di costa finora abbandonato. La piattaforma sul mare di Finale di Pollina è stata anche dotata di un ascensore e di pedane semi moventi per consentire l’accesso ai disabili.

“Abbiamo particolarmente a cuore questo tratto del nostro territorio – conclude il Sindaco di Pollina, Pietro Musotto – il Giardino del Sole si inserisce in un progetto più ampio di riqualificazione, che prevede piccoli e grandi creazioni in località Marina: Finale avrà un accesso a mare come si deve”.

“Riqualificare uno spazio – continua il Presidente del Flag Gac, Giuseppe Virga – già seducente per natura, renderlo accessibile, esaltandone la sua innata vocazione. Vuol dire rimuoverne le barriere, fisiche e culturali, alla sua libera fruizione, mantenendone intatti lo spirito e il carattere. È quanto si propone di realizzare il nostro Flag, che mi onoro di presiedere, attraverso un percorso che, partendo dalla suggestiva città di Pollina, toccherà con garbo alcuni angoli straordinari della nostra costa, lasciando in ogni luogo un segno significativo”.

“La riqualificazione del tratto di costa a completamento del Solarium e la realizzazione del “Giardino del Sole” a Finale di Pollina, – dichiara il Direttore del Flag Gac, Giuseppe Sanfilippo – costituisce un importante tassello per lo sviluppo del turismo balneare della Costa d’Oro e restituisce alla comunità un luogo dove sarà un piacere trascorrere il tempo libero. Esso è uno dei dieci interventi infrastrutturali finanziati dal Flag Golfo di Termini Imerese nei dieci comuni partner. Corre l’obbligo di ringraziare tutta l’amministrazione comunale per il concreto contributo prestato: solo attraverso una proficua collaborazione si riescono a realizzare i programmi finanziati dalla UE nei tempi previsti”.

La cerimonia di inaugurazione del balcone del “Giardino del Sole” è prevista per giorno 8 Maggio 2021 alle ore 17:00.