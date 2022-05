PARTANNA – Il 10 maggio scorso – dalle 9:30 alle 13:00 – si è svolta, presso il Campo Scolastico CONI di Trapani, la finale provinciale dei Giochi Sportivi Studenteschi di Scuola secondaria di primo grado.

Gli alunni dell’I.C. “Rita Levi-Montalcini” di Partanna, guidati dal tecnico FIDAL Ignazio Profera e dal prof. Luigi Guarino, hanno partecipato alle gare di atletica su pista previste per le categorie ragazze/ragazzi e cadette/cadetti, conseguendo i seguenti risultati:

• secondo posto nel lancio del giavellotto “vortex”, categoria ragazze, con Federica Piccione;

• secondo posto nella corsa piana 80 metri, categoria cadetti, con Francesco Viviano;

• terzo posto nel salto in alto, categoria cadette, con Giada Petta;

• terzo posto nel lancio del giavellotto “vortex”, categoria cadette, con Chiara Piazza.

Il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo, dott. Giuseppe Inglese, ha espresso soddisfazione per i successi ottenuti dagli studenti, soprattutto in considerazione dei due precedenti anni di pandemia che avevano bloccato questo tipo di attività dalla grande valenza formativa e di socializzazione.

La manifestazione è stata organizzata dal coordinatore provinciale dei referenti di educazione fisica dell’USP di Trapani, prof. Antonio Chirco ed ha riscosso un grande successo.