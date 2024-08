Finale provinciale “Miss una Ragazza per il Cinema” presso il Lido Aloha di Triscina

TRISCINA – La marsalese Aurora De Vita vince insieme alla castelvetranese Nicole Infranca la selezione provinciale ed entrambe conseguono la fascia di Miss una Ragazza per il Cinema e il diritto a partecipare alla finale nazionale che si svolgera’ nel Teatro Antico di Taormina l’8 settembre prossimo.

Martedi 27 agosto con inizio alle ore 21,30 si è svolta, infatti, la selezione provinciale del Concorso Nazionale “Miss una Ragazza per il Cinema”.

La serata è stata animata da 15 aspiranti modelle che hanno sfilato in bikini, in costume intero, in t-shirt e cappellino, in abiti casual/sportivi ed in abiti eleganti, dalle due Miss Selmi Raoien e Maria Dorotea Sanfilippo rispettivamente 1^ e 2^ nella serata di Santa Margherita Belice e da 5 splendide mascotte Bruni Chanel, Sicula Carlotta, De Vita Clara, Bruni Emily e Marinaro Brayan che hanno sfilato, cantato, danzato e concorreranno per le finali Nazionali di Baby Una Star per la manifestazione che si svolgera’ a Montecatini Terme alla fine del mese di Ottobre.

L’evento è stato presentato da Rosy Abruzzo coadiuvata da Daniela Ciaramita eletta Miss Mamma insieme al figlio nel 2016.

Tanti gli ospiti che si sono esibiti nel corso della serata. ma in particolare hanno riscosso Tanti applausi e consensi hanno riscosso il cantante menfitano Luigi Cascio in arte Giove, la castelvetranese Arianna Giancontieri, Sicula Sofia proveniente da Partinico, la piccola ginnasta marsalese Elena Genna, il giovanissimo Alessandro Gusmano che ha recitato un monologo dal titolo “Elena di Sparta”, la rumena GIulianela Ferraru eletta Lady Mir Mir Petrosino 2024 e due concorrenti Concetta Inghilleri di Partinico e Allegra Sorrentino di Agrigento.

Le coreografie sono state curate da Rosalba Di Gregorio ex Miss nativa di Santa Margherita Belice ma da tantissimi anni residente ad Ascoli Piceno.

Il servizio di acconciatura e trucco e’ stato a cura degli allievi della scuola dei mestieri TED Formazione Professionale di Castelvetrano diretta da Alessandra Cascio.

Il defilèe di Moda e’ stato proposto dallo stilista saccense Simone Perricone che ha presentato in passerella splendidi abiti realizzati utilizzando solo ed esclusivamente materiale di riciclo, spettacolo con le performance di tantissimi artisti espressione del variegato territorio della Sicilia Occidentale. La musica e’ stata scelta dal direttore artistico prof. Salvatore Ginevra e intercalata dal Dj Michele Pappalardo. Nel corso della serata sono intervenuti l’avvocato Cassazionista Pietro Alongi in qualità di Presidente di Giuria, l’avvocato Elio Indelicato giornalista e titolare di Castelvetranonews e la prof.ssa Elena Puntrello in qualità di vicepresidente. Sono stati inoltre consegnati regali alla Miss New Production 2018 Sarah Castelli, alle Miss Selmi Raoien e Maria Dorotea Sanfilippo, alla coreografa della serata Rosalba Di Gregorio.

Al Concorso Miss “una Ragazza per il Cinema” si sono distinte le seguenti modelle:

Nicole Infranca 17 anni di Castelvetrano, ha acquisito la fascia di “Una Ragazza per il Cinema”, tanti regali ed il diritto a partecipare alla Finale Nazionale di Taormina dell’8 settembre prossimo. La Miss è stata premiata sul palco dal Presidente di Giuria avvocato Pietro Alongi, dal prof. Salvatore Ginevra e da Francesco Curcuruto gestore del Lido Aloha.

Aurora De Vita, 18 anni, di Marsala, studentessa del Liceo Scienze Umane di Marsala. Si e’ classificata (ex aequo) al 1° posto ed ha vinto la 2^ fascia di Miss “Una Ragazza per il Cinema” ed il diritto a partecipare alla Finale Nazionale di Taormina dell’8 settembre. E’ stata premiata dall’avvocato Elio Indelicato e dalla prof.ssa Elena Puntrello.

Alessia Stagno 17 anni di Sciacca, si è classificata 2^ (ex aequo), ha vinto la fascia di Miss una Ragazza per il Cinema e parteciperà alla finale di Taormina dell”8 settembre.

Allegra Sorrentino 23 anni di Agrigento, studentessa della facoltà di giurisprudenza, ha vinto la fascia di Miss una Ragazza per il Cinema ed il diritto di partecipare alla Finale Nazionale di Taormina dell’8 settembre ed e’ stata premiata dal consigliere comunale Gaspare Catalanotto e dal Presidente della New Production Salvatore Ginevra.

Natalia Zaccone, 19 anni, di Castelvetrano, diplomatasi quest’anno all’alberghiero “V. Titone” di Castelvetrano, vari stage di receptionista di Hotel, ha vinto la fascia di Miss “una Ragazza per il Cinema” ed il diritto di partecipare alla Finale Nazionale di Taormina dell’8 settembre. E’ stata premiata dalla modella Sarah Castelli e Francesco Curcuruto.

Al Concorso Nazionale “Venere D’Italia” si sono distinte le seguenti modelle:

Alice Prinzivalli 17 anni di Castelvetrano, studentessa del liceo classico “G. Pantaleo”, ha vinto la fascia di Miss Fotogenia e il diritto di partecipare alla finale nazionale di Venere D’Italia che si terrà dal 12 al 15 settembre a Cirò Marina.

Concetta Inghilleri,19 anni di Partinico, ha vinto la fascia di Miss Sorriso e il diritto di partecipare alla finale nazionale di Venere D’Italia che si terrà a Cirò Marina.

Miriam Lipari 22 anni di Poggioreale, ha vinto la fascia di Miss Fascino e il diritto di partecipare alla finale nazionale di Venere D’Italia.

Menzione particolare per la studentessa universitaria Alice Bonsignore 23 anni di Sciacca che ha vinto la fascia di Miss Simpatia/Venere d’Italia che sarà consegnata nella nella tappa di selezione di Capo d’Orlando del 1 settembre ed il diritto di partecipare alla finale nazionale di Venere d’Italia.

Questi i componenti della giuria: avvocato Pietro Alongi Presidente, avvocatessa Elena Puntrello vice presidente, consigliere comunale prof. Gaspare Catalanotto in qualità di segretario, avvocato e regista teatrale Elio Indelicato titolare di castelvetranonews, ragioniere Vito Chiaramonte contitolare del Trofeo Baby Art Show, Miss New Production 2018 Sarah Castelli, Antonio Buscemi, l’ex Miss e coreografa Rosalba Di Gregorio e lo stilista Simone Perricone.

Il service audio luci è stato a cura dell’equipe di Sistem Music di Francesco Puleo.

Le riprese video dello spettacolo sono state effettuate da Michele Pappalardo per la televisione Sicilia HD.

Fotografi Ufficiali sono stati Gaspare Pompeo e il giovane Francesco Anselmi.

Addobbi floreali a cura di ’”Flora Maliarda” di Vincenzo Tramonta.

L’evento è stato organizzato dall’Associazione Culturale Sportiva New Production del prof. Salvatore Ginevra e dall’Associazione Il mio Tempo Libero new del sig. Francesco Orlando.