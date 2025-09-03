Finale provinciale Miss “Venere d’Italia”, abbinata all’elezione di Miss “Mir Mir Beach, per la 20/enne castelvetranese Marika Salluzzo che vince la fascia di Miss Eleganza

PETROSINO – Domenica 31 agosto con inizio alle ore 21,30 si è svolta l’elezione di Miss Mir Mir Beach di Petrosino.

La serata è stata allietata da 15 aspiranti modelle che hanno sfilato in bikini, in costume intero, in abiti casual/sportivi ed in abiti eleganti, e dalla Miss uscente 2024, Siria Pantaleo .

La manifestazione è stata presentata dal duo comico Trikke e Due cabaret Enzo e Nicola, coadiuvati da Karaokando di Franco e Anna.

Tante Miss in passerella: Aurora Catalano, Nadia Nicolosi, Sofia Palmeri, Giorgia Puma, Marika Salluzzo, Giorgia Teri, Anna Ruggirello, Gioia De Filippi, Alessandra Martinez, Federica Di Giovanni, Martina Cascio, Noemi Crimi, Lucrezia Tallarita, Ginevra Montoleone, De Vita Clara.

Dei numerosi ospiti che si sono esibiti nel corso dello spettacolo, in particolare hanno riscosso tanti applausi e consensi la modella Mary Di Giuseppe, la giovanissima cantante Noemi Rizzo proveniente da Partinico, la trapanese Anna Ruggirello, la trapanese Maria Castiglione, Daniele Zofrea cantante Rep, il cantautore Francesco Dibe, il cantante Andrew, la ballerina di latino/caraibico Jennifer La Rosa, la danzatrice del ventre Lucrezia Tallarita.

Le coreografie sono state curate da Siria Parrinello, la grafica ed il servizio fotografico dalla mitica Karen.

Lo splendido defilèe e’ stato curato da Peppe Aleci e Giovanna Scaglione che hanno sfoggiato in passerella splendidi abiti rossi con abbinate le scarpe rosse per dire con fermezza “No alla violenza sulle donne”. La scelta musicale e’ stata di Karaokando di Franco e Anna. Nel corso della serata, inoltre, sono intervenuti la signora Alba Catania, il prof. Salvatore Ginevra in qualità di Responsabile Regionale del Concorso Venere d’Italia, Miss 2024, Siria Pantaleo in qualità di testimonial e Katia Mezzapelle. Sono stati consegnati regali e omaggi floreali alle Miss dallo sponsor Zichittella Fiori.

Al Concorso Moda Kids Mir Mir Beach 2025 sono risultati vincitori:

categoria 1 – 4 anni 1° classificato Natale Licari di 1 anno:

categoria 5 – 8 anni Primi classificati ex aequo Maya Carpitelli 5 anni e Alisya Amato 7 anni;

categoria 9 – 12 anni Ginevra Montoleone 12 anni campionessa italiana di twirling;

premio organizzatori per la coreografia Emily Anselmo 7 anni;

Per la categoria Miss sono risultati vincitrici:

Alessandra Martinez 18 anni di Valderice, studentessa del Liceo Statale Classico “L. Ximenes” di Trapani, che continuerà gli studi per conseguire la Laurea in Giurisprudenza, ha conquistato il 1° posto ed acquisito la fascia di Miss “Mir Mir Beach”, tanti regali ed il diritto di partecipare alla Finale Nazionale di Venere D’Italia presso Cirò Marina dal 18 al 21 settembre.

Marika Salluzzo, 20 anni, di Castelvetrano capelli biondi e occhi castano chiari, diplomata al Liceo Scienze Umane “G. Gentile” di Castelvetrano, iscritta al 2° anno facoltà di Scienze Motorie, si e’ classificata al 2° posto vincendo la fascia di Miss “Eleganza” ed il diritto a partecipare alla Finale Nazionale di Venere d’Italia a Cirò Marina dal 18 al 21 settembre.

Gioia De Filippi 19 anni di Trapani, studentessa dagli occhi scuri, in possesso della maturità classica, desiderosa di laurearsi in Lettere Moderne, si è classificata al 3° posto ed ha vinto la fascia di Miss “Bikini” ed il diritto a partecipare alla finale Nazionale di Venere d’Italia di Cirò Marina dal 18 al 21 settembre.

Menzione speciale per Martina Cascio, 15 anni, teen-ager di Castelvetrano, studentessa del Liceo Scienze Umane “G. Gentile” di Castelvetrano, desiderosa di laurearsi in Psicologia, e’ stata scelta dal prof. Salvatore Ginevra, responsabile del Concorso Venere d’Italia, per partecipare alla Finale Nazionale di Venere d’Italia di Cirò Marina dal 18 al 21 settembre.

Menzione particolare per la splendida Sofia Palmeri 14 anni che ha acquisito il diritto di partecipare alle selezioni di Miss Reginetta D’Italia per l’anno 2025/26.

La Giuria e’ stata composta dal prof. Salvatore Ginevra Presidente, dalla modella Siria Pantaleo, da Alba Catania, Mary Di Giuseppe, Giuseppe Cappitelli e Katia Mezzapelle.

L’evento, supportato da diversi sponsor della provincia di Trapani, è stato organizzato da Giovanna Scaglione, in collaborazione con Peppe Aleci responsabili per la provincia di Trapani del Concorso Miss Reginetta d’Italia e da Danilo De Gaetano titolare del Lido Ristorante Pizzeria Mir Mir Beach di Petrosino.

Nella Foto da sx Marika Salluzzo 2^ class. Miss Eleganza, Gioia De Filippi 3^ class. Miss Bikini, Siria Pantaleo Miss Mir Mir 2024, Alessandra Martinez 1^ class. Miss Mir Mir Beach 2025.