Finalmente si stanno espletando i lavori di rifacimento stradale nella via Palermo. Soddisfatto l’assessore Triolo

PARTANNA – I cittadini di Partanna purtroppo e’ da mesi che vivono in emergenza per quanto riguarda i danni alla pavimentazione stradale causati dall’azione di collocamento della fibra. I lavori si sono accavallati senza che nel frattempo si intervenisse per la chiusura dei fossi di cui a poco a poco si e’ riempita la cittadina belicina. I lavori di rifacimento del manto stradale finalmente dopo mesi sono arrivati in via Palermo che e’ centrale ed ampiamente trafficata. Ovviamente non e’ mancata la soddisfazione dell’assessore comunale al ramo, Luca Triolo, che ha manifestato nel suo profilo social: “Sappiamo – ha scritto – che i disagi alla viabilità non sono semplici da affrontare. Per questo vi ringraziamo per la pazienza. Lavori che rappresentano un passaggio fondamentale per ripristinare la sicurezza stradale e il decoro urbano. Durante l’ultima riunione abbiamo richiesto – ha continuato l’Assessore – con fermezza un’accelerazione immediata dei tempi, per ridurre al minimo l’impatto su residenti e attività commerciali. I lavori devono procedere spediti. Abbiamo inoltre ottenuto la disponibilità ad asfaltare l’intero tratto interessato fino a via Beppe Alfano, insieme alla velocizzazione degli scavi per il passaggio dei cavi nei cavidotti. Continueremo – ha ribadito l’assessore – a monitorare ogni fase dei lavori, passo dopo passo, per riportare Via Palermo ed altre vie della città alla piena normalità nel più breve tempo possibile”.