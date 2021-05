“Finanziamenti per recuperare il waterfront di Marsala e l’area portuale di Pantelleria”

PALERMO – La sistemazione e riqualificazione della costa adiacente al porto di Marsala sarà garantita con un finanziamento per 2.900.000 mila euro. Con lo stesso provvedimento ministeriale relativo al Pac Infrastrutture 2014/2020, sono stati ammessi al finanziamento per 4.500.000 mila euro i lavori di ridefinizione dell’area portuale pantesca. “Esprimo massima soddisfazione – commenta l’on. Pellegrino […]

PALERMO – La sistemazione e riqualificazione della costa adiacente al porto di Marsala sarà garantita con un finanziamento per 2.900.000 mila euro. Con lo stesso provvedimento ministeriale relativo al Pac Infrastrutture 2014/2020, sono stati ammessi al finanziamento per 4.500.000 mila euro i lavori di ridefinizione dell’area portuale pantesca.

“Esprimo massima soddisfazione – commenta l’on. Pellegrino – per l’ennesima attività di risanamento del nostro territorio voluta dal Governo Musumeci. La zona marsalese interessata alla riqualificazione ormai da troppo tempo si trova degradata ed in evidente stato di abbandono. Era tempo, infatti, di restituire l’area alla fruizione dei cittadini e consentire, con ciò, un incremento turistico, data la suggestività della zona interessata alle opere riqualificanti. Mi piace ringraziare l’Assessore al ramo, on. Marco Falcone ed il suo staff, per la costante attenzione rivolta alla nostra provincia”. Lo afferma in una nota il deputato regionale di Forza Italia, Stefano Pellegrino, Presidente della Commissione Affari Istituzionali all’Ars.