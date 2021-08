Finanziamento per la realizzazione di una rotonda nel Bivio Cappuccini

PARTANNA – Ennesimo finanziamento per il Comune di Partanna: emesso il Decreto dell’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità per la realizzazione di una rotonda nel Bivio Cappuccini. Con decreto dirigenziale del Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti n. 1934/S9 del 19 luglio 2021 trasmesso all’Amministrazione al Comune in data 3 agosto […]