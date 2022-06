Finanziamento per la redazione del Piano di Azione dell’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC)

PARTANNA – Un nuovo, importante, finanziamento è stato concesso dall’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità all’Amministrazione Comunale di Partanna. Si tratta di una somma di circa 15 mila euro per la redazione del Piano di Azione dell’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC), nell’ambito del Programma di ripartizione di risorse ai Comuni della Sicilia, approvato con il D.D.G. n. 1090 dell’8 settembre 2021.

Tale Piano è stato approvato dal Comune di Partanna nell’ambito del “Covenant of Mayors – Patto dei Sindaci”, lanciato dalla Commissione Europea, con lo scopo di coinvolgere le Amministrazioni e le comunità locali per ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 20 per cento. Lo strumento definisce un rinnovato impegno e una visione condivisa per il 2050 al fine di affrontare diverse sfide interconnesse, tra cui: accelerare la decarbonizzazione dei nostri territori, contribuendo così a mantenere il riscaldamento globale medio al di sotto di 2°C; rafforzare le nostre capacità di adattamento agli impatti degli inevitabili cambiamenti climatici e aumentare l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili garantendo così l’accesso universale a servizi energetici sicuri, sostenibili e accessibili a tutti.

Il PAESC dovrà essere predisposto e approvato dal Consiglio comunale entro 24 mesi dalla deliberazione di adesione al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia e monitorato e aggiornato con una cadenza non superiore a due anni predisponendo specifici Rapporti di attuazione.

Responsabile del procedimento – settore AREA III – URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI – architetto Gianni Calderone.