Finanziamento per l’efficientamento della viabilita’ rurale

PARTANNA – Il primo decreto emesso in provincia relativo alla misura di finanziamento dall’Assessorato dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale – per lavori di ripristino e rifacimento della strada rurale nelle contrade “Formeca e Biggini”. In continuità con il programma di obiettivi strategici dell’Amministrazione Comunale, prosegue, quindi, l’attenzione sull’efficientamento della viabilità rurale, e in questa direzione il sindaco di Partanna, Nicolò Catania, ha inoltrato apposita istanza di finanziamento con i relativi progetti di manutenzione. “La ristrutturazione di strade rurali – dice il sindaco Nicolò Catania – è fondamentale per il rilancio del comparto agricolo e non solo, per garantire l’accessibilità ai fondi da parte dei proprietari delle aziende agricole, ma anche per una adeguata percorribilità a servizio delle aziende agrituristiche che si trovano in quella zona. Abbiamo lavorato ad una intensa progettualità che consenta di accedere ai finanziamenti, così da provvedere al rifacimento, all’ammodernamento, alla sistemazione e alla manutenzione delle strade rurali, per cui ritengo che a breve avremo ulteriori novità”.