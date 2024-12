Finanziati progetti per il ripristino delle linee elettriche e per la manutenzione di alcune strade comunali per un importo di 300 mila euro

PARTANNA – Sono stati finanziati dalla Regione Sicilia due importanti interventi di manutenzione per l’importo di 300 mila euro. Li illustra l’assessore al ramo del Comune di Partanna Filippo Luca Triolo.

“Il primo progetto finanziato consentirà di effettuare la manutenzione straordinaria per il ripristino delle linee elettriche dell’impianto di pubblica illuminazione oggetto di furto nella via Castelvetrano, arteria principale del paese, al buio da oltre un anno e il ripristino all’interno dell’area PIP Vallesecco, zona di rilevanza economica per la presenza di attività commerciali e industriali”. “Il secondo finanziamento – continua l’assessore Triolo – ci consentirà di attuare la manutenzione straordinaria di alcune strade comunali urbane ed extraurbane, attualmente in precarie condizioni, con il rifacimento del manto stradale. Sono obiettivi ai quali lavoravamo con l’on. Cristina Ciminnisi già dalla precedente finanziaria e che oggi abbiamo finalmente centrato. La ringrazio per l’attenzione verso i cittadini partannesi, per la sua collaborazione istituzionale, per la costante disponibilità quando l’obiettivo è l’interesse comune”.