Finanziato il progetto DestInMed per un turismo sostenibile nel Mediterraneo

TRAPANI – Rafforzare la cooperazione transfrontaliera tra la Sicilia occidentale e la Tunisia e promuovere lo sviluppo e l’inclusione sociale attraverso il turismo sostenibile sono gli obiettivi del progetto DestInMed, di cui è capofila il Distretto Turistico Sicilia Occidentale, finanziato nell’ambito del programma Interregg Next – Italia Tunisi cofinanziato dall’Unione Europea.

Partner del progetto sono il Dipartimento di Giurisprudenza “Salvatore Pugliatti” dell’Università di Messina, Kepos Group srl, il ministero per il Turismo Ctr di Mahdia (Tunisia), AVSI Tunisie e Umce Businnessmed (Tunisia).

DestInMed mira a diversificare l’offerta turistica delle due aree transfrontaliere, valorizzando le zone costiere escluse dai circuiti turistici, individuando nuovi itinerari naturalistici, culturali ed enogastronomici, ma anche incentivando nuove opportunità imprenditoriali e occupazionali e promuovendo congiuntamente le destinazioni. L’obiettivo è rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nelle due aree mediterranee valorizzando risorse inutilizzate, soprattutto per quanto riguarda il turismo all’aria aperta. Nelle due zone turistiche oggi il periodo di maggiore afflusso va da giugno ad agosto, con una predilezione per le mete balneari e le isole, ma l’offerta, date le caratteristiche e grazie al progetto, potrà estendersi ad ogni periodo dell’anno.

Arricchire e diversificare l’offerta turistica del governatorato di Mahdia e della provincia di Trapani sarà dunque la sfida per superare della stagionalità del settore, consentire la formazione di imprenditori del turismo, supportandoli in una prospettiva condivisa di rafforzamento orientato alla sostenibilità

Il progetto può contare su un budget di 936.786 euro. Target del progetto saranno professionisti del settore, start-up e imprese, turisti in entrambe le destinazioni, le imprese locali, le autorità locali e governative e una promozione congiunta delle destinazioni.

“Promuoviamo il territorio come meta di vacanze per tutto l’anno – dichiara Rosalia D’Alì, presidente del Distretto Turistico. Sicilia Occidentale – soprattutto in primavera e autunno, con un’offerta turistica basata sulla natura, la cultura, la gastronomia, il vino e gli sport all’aria aperta”.