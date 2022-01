Fine dell’anno all’insegna della musica a EricèNatale

ERICE – Il pomeriggio del 31 dicembre per le vie del borgo sono andati in scena gli Ottoni Animati. La banda guidata da Alberto Anguzza ha deliziato, con il suo sound travolgente, il pubblico di Erice. Nel pieno rispetto delle limitazioni anti-Covid è stato possibile ascoltare, a debita distanza ed evitando qualsiasi assembramento, la performance […]

ERICE – Il pomeriggio del 31 dicembre per le vie del borgo sono andati in scena gli Ottoni Animati. La banda guidata da Alberto Anguzza ha deliziato, con il suo sound travolgente, il pubblico di Erice. Nel pieno rispetto delle limitazioni anti-Covid è stato possibile ascoltare, a debita distanza ed evitando qualsiasi assembramento, la performance degli Ottoni Animati, che con la loro musica itinerante hanno allietato l’atmosfera di questo Capodanno diverso dal solito.

La piccola casetta, in pieno centro storico, il 6 gennaio ospiterà la Befana. I piccoli potranno farsi fotografare in compagnia della famosa vecchietta. La Dixieland City animerà in formula itinerante le vie del borgo in compagnia delle befane.

A EricèNatale continuano i Mercatini di Natale, l’itinerario dei presepi e le mostre fino al 6 gennaio.

Si raccomanda di evitare assembramenti. L’ingresso nei luoghi al chiuso è contingentato e consentito solo se muniti di Super Green Pass e mascherina FFP2. L’utilizzo della mascherina è obbligatorio anche all’aperto, nel rispetto delle normative anti Covid19 vigenti.