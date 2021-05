Firmata dal sindaco l’ordinanza sulla prevenzione degli incendi boschivi

PETROSINO – Il Sindaco di Petrosino, Gaspare Giacalone, ha firmato l’ordinanza sull’attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi e sul decespugliamento e rimozione delle erbacce secche. Entro il 31 maggio 2021 gli enti, le persone fisiche e giuridiche, detentori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari, prati, pascoli e aree incolte, dovranno provvedere al decespugliamento e alla rimozione delle erbacce secche, di arbusti ed eventuali rifiuti o di qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte di incendio in corrispondenza di terreni di loro proprietà, nonché in corrispondenza di limitrofi cigli e scarpate stradali e ferroviarie. E’ fatto obbligo, altresì, di predisporre viali o fasce parafuoco. Con la medesima ordinanza si dispone che i proprietari di tali terreni ne mantengano la pulizia per tutto il periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 ottobre 2021.