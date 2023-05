Firmata la convenzione per la Rigenerazione dell’impianto sportivo comunale ‘Peppino Impastato’, finanziato nell’ambito del bando “Sport e Periferie 2020

PARTANNA – Firmata la convenzione che consente di avviare i lavori per la realizzazione dell’intervento di “Rigenerazione dell’impianto sportivo comunale ‘Peppino Impastato’, finanziato nell’ambito del bando “Sport e Periferie 2020”, approvato con decreto del Capo del Dipartimento per lo Sport del 12 aprile 2022, per un importo di 700 mila euro concesso al Comune di Partanna dal Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport.

Un finanziamento importante per la riqualificazione del manto del campo da calcio in erba sintetica ed efficientamento energetico. Il progetto esecutivo in linea tecnica è stato approvato dall’Amministrazione Comunale con delibera di Giunta n. 142 del 12 ottobre 2020.

L’intervento è legato sia alla riqualificazione dell’impianto esistente che alla valorizzazione del contesto nel quale risulta inserito per la pratica dell’attività sportiva, e l’obiettivo principale è quello di dotare la città di un impianto sportivo funzionale e al tempo stesso rispettoso dell’ambiente, che sia in grado di soddisfare i bisogni della collettività. Una struttura confortevole e sicura, luogo di svago e di sviluppo di relazioni sociali, per una città sempre più a misura d’uomo e di giovani, nello specifico.

Grande soddisfazione viene espressa dal sindaco, on. Nicolò Catania e dal vice sindaco e assessore allo sport, Angelo Bulgarello, per la firma della convenzione che consentirà ai cittadini di Partanna di usufruire di una struttura sportiva di grande prestigio. “E’ intendimento dell’Amministrazione comunale – dicono – procedere alla stesura di un analogo progetto definitivo relativamente allo storico campo sportivo “Madonna delle Grazie“.