Firmati i decreti per il commercio di farine derivate da insetti (farina di grillo, della locusta migratoria, del verme della farina e della larva gialla)

ROMA – Dopo l’autorizzazione dell’Unione Europea per il commercio di farine derivate da insetti, anche in Italia sono stati firmati quattro decreti che riguardano la vendita di quattro diversi tipi di farina di insetti: farina di grillo, della locusta migratoria, del verme della farina e della larva gialla. Ci saranno nei negozi scaffali appositi per l’esposizione di questi prodotti per un corretto e consapevole consumo degli stessi. Per fortuna queste farine non potranno essere utilizzate per la pizza e la pasta e i prodotti che le conterranno dovranno disporre di un’etichettatura visibile e chiara. Che bellezza!