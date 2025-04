Firmato il contratto del passaggio dell’AST (Azienda Siciliana Trasporti) alla gestione in house

PALERMO – “Un risultato importante per la Sicilia e per il trasporto pubblico regionale”: così Marcello Caruso, coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia, commenta la firma del contratto di servizio che sancisce il passaggio dell’AST (Azienda Siciliana Trasporti) alla gestione in house, “con un piano – prosegue il leader azzurro – che non è più solo di salvataggio ma di vero e proprio rilancio.”

“Finalmente, dopo anni di difficoltà, l’AST ha le basi per tornare a essere un pilastro del trasporto pubblico in Sicilia, garantendo efficienza, qualità del servizio e la giusta valorizzazione dei dipendenti e delle professionalità interne”, dichiara Caruso.