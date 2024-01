Firmato protocollo di legalita’ su realizzazione di lavori di collegamento viario in provincia

TRAPANI – In data odierna, presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Trapani, è stato sottoscritto dal Prefetto, Daniela Lupo e dal Responsabile Accordi di Sicurezza di Anas s.p.a., Dott. Pietro Russo, alla presenza dei vertici delle Forze dell’Ordine, il Protocollo di Legalità finalizzato alla realizzazione del collegamento tra la S.S. n. 119 di Gibellina e la S.S. n. 113 Settentrionale Sicula – lavori di costruzione del collegamento viario esterno all’abitato di Alcamo tra S.S. 119 km 2+370 e la S.S. 113 km 331+500 – variante di Alcamo – primo lotto.

Tale strumento pattizio, conforme allo schema di protocollo di legalità tipo di cui alla delibera C.I.P.E. n. 62 del 26.11.2020, è finalizzato a prevenire e contrastare il rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata nella realizzazione dell’opera nonché a garantire la regolarità nell’assunzione della manodopera ed il rispetto della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro di questo importante intervento infrastrutturale che è ritenuto strategico dal Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari.

Il Protocollo è stato sottoscritto anche dall’Ispettorato territoriale del Lavoro e dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative che saranno anche componenti dell’apposito tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera, coordinato da questa Prefettura.

Analoghi strumenti pattizi sono stati sottoscritti negli anni scorsi per altrettante opere strategiche che dovranno essere realizzate in Provincia di Trapani, tra queste si citano le infrastrutture per il ripristino della linea ferroviaria Palermo-Trapani via Milo e la relativa elettrificazione della linea nonché i lavori presso il porto di Trapani per il dragaggio dell’avamporto e delle aree a ponente dello sporgente ronciglio.