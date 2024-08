Flc Cgil, Uil Scuola Rua, Snals, Gilda e Anief Trapani chiedono sospensione e rifacimento mobilità annuale

Le organizzazioni sindacali Flc Cgil, Uil Scuola Rua, Snals Confsal, Gilda Unams e Anief Trapani scrivono alla dirigente dell’Ambito territoriale di Trapani Antonella Vaccara per chiedere l’immediata sospensione e il rifacimento delle operazioni di mobilità annuale fin qui realizzate poiché queste sono state inficiate dal parziale reperimento delle disponibilità dei posti di sostegno in deroga.

“Nel prospetto complessivo dei posti in deroga – spiegano i segretari di categoria, rispettivamente Fiorella Borgesi, Fulvio Marino, Clelia Casciola, Antonella Ognibene e Lidia Ernandez – mancavano i posti relativi all’IC “Montalcini” di Partanna e all’IC “Garibaldi – Giovanni Paolo II” di Salemi per un totale di 75 posti. Inoltre, posti in deroga già richiesti mancano anche in altre scuole della provincia”.

E aggiungono: “Le parziali disponibilità dei posti di sostegno in deroga creano un danno da un lato alla popolazione scolastica di riferimento a cui non verrebbe così riconosciuto il diritto alla continuità didattica, dall’altro ai docenti che non vedrebbero rispettata la loro posizione in graduatoria”.

Per queste ragioni i segretari di categoria chiedono di “rifare le operazioni solo in presenza delle suddette disponibilità e di tenere conto dell’emissione del secondo decreto da parte dell’ufficio IV dell’USR Sicilia, considerato che tali posti erano già noti poiché richiesti in tempo utile dalle scuole e tuttavia non presi in considerazione dall’amministrazione per mero errore”.