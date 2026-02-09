Foibe, il Giorno del Ricordo: la Fondazione Nova Civitas in memoria delle vittime

TRAPANI – Domani, 10 febbraio, alle ore 11.00, presso il Monumento ai Caduti – Milite Ignoto, la Fondazione Nova Civitas ETS, all’interno delle iniziative organizzate a livello nazionale dal Comitato 10 Febbraio, promuove una cerimonia in occasione del Giorno del Ricordo, dedicato alle vittime delle foibe e all’esodo giuliano-dalmata.
La data del 10 febbraio rappresenta una pagina dolorosa della storia nazionale. Una ferita che chiede memoria, consapevolezza, rispetto. L’iniziativa intende riaffermare il valore della verità storica e della trasmissione della memoria alle nuove generazioni.
Davanti al Milite Ignoto, simbolo di tutti i caduti senza nome, sarà deposto un omaggio floreale. Seguiranno brevi interventi istituzionali e un momento di raccoglimento.
Ricordare non è un gesto formale. È un dovere civile. “Spiace dover constatare – afferma il Presidente Livio Marrocco – come ancora in molte scuole non venga data la giusta attenzione a questa giornata della memoria. Mi auguro che ci si organizzi per far conoscere ai nostri giovani una pagina importante della nostra storia italiana”.