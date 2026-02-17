“Fondo di solidarietà comunale, la Sicilia penalizzata”. Domani 18 febbraio l’Anci Sicilia incontra la stampa

PALERMO – Fondo di solidarietà comunale, la Sicilia penalizzata” è il titolo di una serie di iniziative che l’ANCI Sicilia illustrerà alla stampa, domani 18 febbraio alle 10,30 nella sede dell’Anci Sicilia (Via Roma 19).

Al centro dell’incontro i Comuni siciliani per anni gravemente discriminati dai criteri di riparto utilizzati dal Mef per la distribuzione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale. Il presidente dell’Anci Sicilia, Paolo Amenta e il segretario generale, Mario Emanuele Alvano, a margine del consiglio regionale che vedrà la partecipazione di numerosi sindaci, spiegheranno l’azione legale che l’associazione dei Comuni siciliani ha intenzione di intraprendere nei confronti del ministero dell’Economia e delle Finanze, per chiedere una revisione del principio della spesa storica.