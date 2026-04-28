Fondo Espero: il marsalese Fulvio Marino (Uil Scuola Trapani) si insedia a Roma nella nuova Assemblea dei Delegati

MARSALA – Il marsalese Fulvio Marino, segretario territoriale UIL Scuola Trapani, si è ufficialmente insediato a Roma, presso la sede del Ministero dell’Istruzione, quale componente della nuova Assemblea dei Delegati del Fondo Espero, il fondo di previdenza complementare dedicato ai lavoratori della scuola.

Marino è stato eletto tra gli otto delegati nazionali della UIL scuola a seguito dello straordinario risultato ottenuto nelle recenti elezioni: in provincia di Trapani ha registrato un consenso record superiore al 78%, con 533 preferenze su 677 votanti.

L’insediamento dell’assemblea segna l’avvio operativo dell’organismo che vede riuniti i trenta rappresentanti dei lavoratori e i trenta rappresentanti datoriali. L’Assemblea è stata chiamata immediatamente a deliberare su passaggi chiave per il futuro del fondo: la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei sindaci e l’approvazione del Bilancio d’esercizio 2025.

“Partecipare attivamente a questa assemblea è per me un onore e una responsabilità che intendo onorare con il massimo impegno – afferma Marino -. Il mandato ricevuto dai lavoratori e dalle lavoratrici, specialmente nel territorio trapanese, ci impone di vigilare con determinazione sulla gestione dei risparmi previdenziali e di garantire che il Fondo Espero risponda in modo sempre più efficiente alle esigenze dei colleghi e delle colleghe”.

A seguito dell’insediamento nazionale, la Uil Scuola Rua Trapani ribadisce il proprio impegno diretto al fianco del personale scolastico. Per rispondere alla crescente esigenza di integrare la pensione futura, il sindacato ha attivato un servizio di consulenza gratuita e personalizzata sull’adesione al Fondo Espero, rivolto a personale di ruolo e precario. Gli interessati possono prenotare un incontro nella sede territoriale più vicina compilando il form: https://docs.google.com/forms/d/1qBAR4CJKGfZlo5d2XfQV_lr5YGMAplxTmrwBMzNYtSE/viewform?edit_requested=true.