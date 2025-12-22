Fondo LIRE UNRRA 2025: avviso pubblico

TRAPANI – Il Ministero dell’Interno ha pubblicato sul sito https://fondounrra.dlci.interno.it l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti, aventi come destinatari soggetti cittadini italiani e stranieri, da finanziare a valere sul fondo Lire UNRRA per l’anno 2025, con il quale vengono fornite indicazioni in merito alle modalità stabilite per la presentazione delle istanze volte ad accedere a contributi destinati a programmi socio assistenziali volti a fornire:

 servizi di assistenza volti alla prevenzione del bullismo e cyberbullismo e al contrasto dell’uso improprio dei social media e alle nuove forme di prevaricazione online.

Saranno ritenuti inammissibili progetti il cui importo richiesto sia superiore ad € 50.000,00.

Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 19 gennaio 2026, termine dal quale non sarà più possibile l’accesso alle funzionalità del portale.