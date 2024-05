Formazione: Chinnici (Pd Sicilia), lavoratori senza stipendi, ritardi inaccettabili per colpa della Regione

PALERMO – “Da mesi i lavoratori della formazione professionale non percepiscono stipendi per colpa della Regione Siciliana che da mesi ritarda l’erogazione dei fondi agli enti di formazione”. Lo dice Valentina Chinnici, deputata del Pd Sicilia all’Assemblea Regionale Siciliana.

“Dall’audizione fatta in Commissione cultura nei giorni scorsi – aggiunge – è emersa una situazione di grave crisi. Le organizzazioni sindacali e gli enti datoriali hanno sottolineato: il ritardo da parte dell’Amministrazione regionale nel riaccertamento dei residui passivi, che non consente agli enti di provvedere agli stipendi dei lavoratori, né di sostenere i costi di gestione; la necessità di rivedere i percorsi IeFP di assolvimento dell’obbligo di istruzione e formazione, in particolare con riferimento al numero minimo di allievi per corso, al fine di poter garantire l’attivazione e il potenziamento dei corsi e consentire agli allievi il completamento del percorso iniziato; la necessità di maggiori tutele dei piccoli enti e al contempo l’esigenza di controllo della tipologia dei contratti mediante i quali gli enti assumono il personale; la necessità di risolvere la ricollocazione dei lavoratori iscritti all’Albo regionale del personale docente dei corsi di formazione professionale, che nel frattempo sono stati licenziati o fuoriusciti dagli enti; la mancanza di confronto e coinvolgimento delle organizzazioni sindacali”.

“Chiedo al presidente Schifani e all’assessore Turano – conclude Chinnici – di risolvere queste problematiche per tutelare i diritti dei lavoratori e degli enti al fine di garantire il buon funzionamento di un settore strategico per il futuro di migliaia di persone”.