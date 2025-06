Formazione immersiva e alta tecnologia: successo per il corso sulle emergenze pediatriche dell’ASP Trapani

TRAPANI – Integrazione di tecnologie digitali, simulazione ad alta fedeltà e scenari in realtà virtuale interattiva. E’ quanto è stato applicato nel corso dell’ASP Trapani dedicato alla gestione delle emergenze pediatriche, rivolto a medici e infermieri, e promosso dalla UOC di Pediatria dell’ospedale Sant’Antonio Abate, con il coinvolgimento di professionisti e istruttori nazionali della Società Scientifica di Medicina Emergenza Urgenza Pediatrica (SIMEUP), affiliata alla SIP (Società Italiana di Pediatria).

L’evento, che si è svolto alla Cittadella della Salute di Casa Santa e organizzato dal direttore della Pediatria, Maria Rosa La Bianca, ha rappresentato un vero e proprio salto di qualità nella formazione sanitaria, e ha visto la partecipazione di professionisti provenienti da diversi contesti – ospedalieri e territoriali – che hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con scenari complessi e realistici, simulando in prima persona la gestione di pazienti pediatrici critici.

Uno degli aspetti più innovativi dell’iniziativa è stata la possibilità di accedere, attraverso strumenti digitali immersivi, a scenari di emergenza ricreati con la realtà virtuale. I partecipanti sono stati proiettati in ambienti clinici tridimensionali, dove hanno potuto muoversi, valutare il paziente e intervenire con decisioni tempestive, vivendo un’esperienza molto vicina alla realtà.

In parallelo, l’uso di manichini intelligenti ad alta fedeltà, integrati con sistemi di intelligenza artificiale, ha permesso di simulare parametri vitali in evoluzione, reazioni fisiologiche e risposte al trattamento, in tempo reale.

I momenti di debriefing post-simulazione, guidati da formatori esperti, hanno offerto ai partecipanti, nel corso delle due giornate, l’opportunità di riflettere sugli errori, potenziare le strategie comunicative e migliorare la performance complessiva, in un ambiente protetto e privo di giudizio.

Con questo evento, che si riprogrammerà il prossimo 12 e 13 novembre, l’Unità operativa di Pediatria del presidio ospedaliero di Trapani conferma il proprio impegno nella formazione sanitaria di eccellenza, promuovendo modelli didattici innovativi e centrati sulla sicurezza del paziente, anche nei contesti pediatrici, tra i più delicati e complessi.