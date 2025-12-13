Formazione in house in Prefettura di Trapani“Diritto di accesso agli atti” e “interdittive antimafia” con Avvocati dello Stato

TRAPANI – Oggi (13 dicembre) si è tenuto presso il Salone di Rappresentanza della Prefettura di Trapani e in videoconferenza il secondo incontro di formazione organizzato per il personale della Prefettura, aperto alla partecipazione del personale della Questura e delle Prefetture di Agrigento e Caltanissetta.

L’iniziativa rientra tra le attività di formazione in “house” promosse dalla Prefettura con la preziosa collaborazione dell’Avvocato Distrettuale di Palermo Giuseppina Tutino, volte all’assolvimento dell’obbligo formativo previsto per tutto il personale, in attuazione della Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione del 14 gennaio 2025 che intende valorizzare le persone e mirare alla produzione di valore pubblico attraverso la formazione.

L’incontro odierno, presieduto dall’Avvocato dello Stato Francesco Pignatone ha riguardato le Interdittive antimafia, il controllo giudiziario e le misure di prevenzione collaborativa, temi che rivestono particolare rilevanza nell’attività delle Prefetture.

Nel primo incontro tenuto dall’Avvocato dello Stato Giuseppe Marcello Pollara il 26 novembre scorso, erano state approfondite le tematiche del diritto di accesso ai documenti amministrativi, facendo particolare attenzione al bilanciamento degli interessi coinvolti tra le parti in questione, nel rispetto della normativa sulla privacy e dei controinteressati, con l’analisi di casi.

Nel corso degli incontri è stata ribadita l’importanza che rivestono la formazione e il continuo e costante aggiornamento professionale per tutti i lavoratori, all’interno di un contesto sociale e culturale in continua evoluzione per la Pubblica Amministrazione, le imprese e i cittadini.