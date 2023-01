Forti screzi a livello regionale tra Forza Italia e F.lli d’Italia

PALERMO – “Apprendiamo con grande stupore delle dichiarazioni dell’on.le Manlio

Messina sulla vicenda del contratto fra la Regione e la società

Absolute Blue, oggi bloccato da un intervento disposto personalmente

dal Presidente Schifani dopo ripetuti inapplicati solleciti rivolti

all’Assessore competente.

Al di là della definizione di “assessore ad interim” riferita al

Presidente della Regione, che denota una sorprendente poco accurata

conoscenza dei meccanismi di governo e delega all’interno

dell’Amministrazione, le parole dell’esponente di Fratelli d’Italia

sono gravissime ed esulano evidentemente dal caso specifico, con toni

e illazioni offensive nei confronti del Presidente della Regione

scelto e sostenuto in campagna elettorale da tutta la coalizione di

centro destra.

Crediamo che sia urgente e indispensabile un chiarimento da parte di

Fratelli d’Italia per garantire l’indispensabile spirito di fiducia e

rispetto e l’altrettanto indispensabile azione sinergica fra i diversi

componenti del Governo, senza i quali vi è il concreto rischio di non

garantire un proficuo lavoro a servizio dei cittadini siciliani che

hanno scelto Renato Schifani come Presidente della Regione”.

Lo ha dichiarato stamattina (14 gennaio) a nome di tutto il gruppo parlamentare,

Stefano Pellegrino capogruppo di Forza Italia all’ARS, in merito alle

dichiarazioni rilasciate alla stampa dall’on.le Manlio Messina, ex

Assessore regionale al Turismo.