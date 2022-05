CALTANISSETTA – L’Hotel San Michele di Caltanissetta, nel cuore della Sicilia, ha ospitato,

il 14 maggio 2022, il Forum sul Karate Sportivo, riservato ai Rappresentanti degli Enti di Promozione Sportiva Regionali e Organizzazioni del Settore.

Il Forum ha avuto quale moderatore, l’eccezionale presenza, del dott. Roberto Gueli, Giornalista Sportivo, Vice Direttore Nazionale TGR/Rai e Presidente dell’Ordine dei Giornalisti.

Relatore, il mitico Maestro Giacomo Spartaco Bertoletti, Giornalista ed Editore della storica rivista nazionale “Samurai”.

L’evento è stato organizzato dalla “Piattaforma Martial Sports”, e dal prof. Biagio Vitrano, suo Fondatore.

Al Forum hanno preso parte diversi rappresentati delle organizzazioni invitate, che si sono dimostrati notevolmente interessati e che hanno espresso parere favorevole all’iniziativa.

Il tema dell’evento, è stato la crescita degli atleti agonisti siciliani di Kumitè Sportivo, per una più incisiva presenza negli Eventi Nazionali ed Internazionali Open.

La “Piattaforma Martial Sports” metterà a disposizione la propria capacità logistica e le proprie risorse economiche, per l’organizzazione di competizioni open, dove Enti ed Organizzazioni, potranno prendere parte con i propri atleti.

La gestione delle competizioni, sarà curata dallo Staff Arbitrale composto da Giudici degli Enti e delle Organizzazioni che aderiranno al progetto della “Piattaforma Martial Sports”.

I migliori atleti saranno, totalmente, sponsorizzati per la partecipazione a Competizioni Nazionali ed Internazionali. Porteranno sulla propria uniforme anche il logo dell’Ente o dell’Organizzazione di appartenenza.

Potranno esporre il banner con il proprio logo, all’interno degli impianti sportivi che ospiteranno gli eventi. Il logo verrà inserito gratuitamente, anche, su tutto il prodotto pubblicitario, sia cartaceo che video.

Il Maestro e Giornalista G.S.Bertoletti ha speso parole di stima ed apprezzamento, per il prof. Vitrano e per questa eccellente iniziativa.

“Trovare oggi, mecenati e sponsor per lo sport, è molto difficile e complicato. Trovarne poi, per le arti marziali, è quasi impossibile…Credo sia una eccellente opportunità per Enti e Organizzazioni ma, soprattutto, per gli Atleti che, in questo modo, potranno crescere e migliorare, partecipando ad Eventi di livello Internazionale in Italia ed all’Estero”.

Anche la presenza del noto Giornalista Sportivo Rai, Roberto Gueli, non è stata casuale.

“La proposta della Piattaforma Martial Sports” – ha detto Gueli – “è molto ambiziosa e coraggiosa. In un momento di grande difficoltà, trovare qualcuno che mette a disposizione esperienza, logistica e sostegno economico, è molto complesso. Avere questo supporto per il Karate, che in fondo è uno sport di nicchia, è miracoloso. Vitrano gode della mia stima e del mio personale supporto, e mi adopererò affinché gli eventi della Piattaforma Martial Sports godano della visibilità mediatica che meritano”.

Il Forum è stato trasmesso in Diretta Streaming sui Canali: “Samurai Channel TV”, “Martial Kombat TV” e “Global Boxe TV”.

Gli Enti, le Organizzazioni e i Maestri di Karate operanti in Sicilia, possono contattare la Piattaforma Martial Sports attraverso email: info@martialsport.it o cell/WS: 3383563903.