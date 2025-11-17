Forza un posto di blocco con il ciclomotore elettrico. Arrestato 65enne con 2 Kg di cocaina

ALCAMO – I Carabinieri della Compagnia di Alcamo hanno arrestato, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, un soggetto alcamese di 65 anni.

I militari dell’Arma, nel corso di alcuni controlli alla circolazione stradale, intimavano l’ALT al 65enne mentre procedeva a bordo del proprio ciclomotore elettrico. Lo stesso, nel tentativo di sottrarsi al controllo dei militari, effettuava una repentina manovra, nelle immediate vicinanze degli operanti, per darsi alla fuga andando però a collidere contro l’auto dei Carabinieri perdendo il controllo del mezzo.

Il successivo tentativo di guadagnare la fuga a piedi, dopo aver prelevato una busta bianca dal mezzo, non andava a buon fine in quanto veniva raggiunto e bloccato dai militari che lo sottoponevano a perquisizione rinvenendo, all’interno del sacchetto, due panetti di cocaina per un peso di oltre 2 Kg.

Lo stupefacente, verosimilmente destinato a essere immesso nel mercato illecito trapanese dello spaccio, avrebbe potuto fruttare oltre 300 mila euro.

L’uomo, a seguito dell’arresto e dell’udienza di convalida, è stato sottoposto alla misura cautelare della detenzione in carcere, ed è stato tradotto infatti presso la casa circondariale trapanese.