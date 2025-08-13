Francesca Michielin e Raffaele Casarano Quintet per Neokoros il 14 agosto sera al Tempio di Hera

SELINUNTE – Un progetto artistico originale dove il pop stringe la mano al jazz e procedono insieme su sentieri ancora non battuti, ma che conducono ad un unico suono: Francesca Michielin è la protagonista del terzo e ultimo concerto del progetto NEOKOROS a Selinunte. Domani sera (14 agosto) alle 21 ai piedi del Tempio E , la cantante affiancherà il jazzista Raffaele Casarano e una band di solisti d’eccezione come Sade Mangiaracina al piano, Giorgio Vendola al basso e contrabbasso, Alessandro Monteduro alle percussioni, Maurizio Dei Lazzaretti alla batteria.

Un successo dopo l’altro sin da giovanissima (a soli 16 domina X Factor), una maturità artistica e personale condivisa con il pubblico, e un linguaggio musicale trasversale che piace a tutti: Francesca Michielin si mette alla prova e tenta un approccio creativo diverso e affascinante, al fianco di uno dei più versatili musicisti jazz del momento. Il processo musicale si svolge in un atto molto complesso perché tutto ruota attorno alla creatività del singolo musicista.

Neokóros è il nuovo progetto di CoopCulture, sposato dal Parco archeologico e dal Comune di Castelvetrano. La direzione artistica è firmata da Sade Mangiaracina e Giuseppe Anastasi (da un’idea di Francesco Fiore) che hanno cucito un festival di impegno e musica, a cui hanno già aderito sia Paola Turci che Simona Molinari. Il concerto di Francesca Michielin e Raffaele Casarano sarà aperto da quattro agguerrite e giovanissime musiciste del Trapanese, le Revolution Girls.

Neokóros festival: biglietti 30-20 euro.

Info, prenotazioni e biglietti www.coopculture.it